نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي تميزت بتواضعها ورقتها وأعمالها المختلفة التي تركت أثرا واسعا في قلوب جمهورها فهي المرأة الرومانسية والكريمة والقوية والمتمردة، لديها القناعة أن تجسد أكثر من عمل في آن واحد.

ويبرز "دوت الخليج الفني" من خلال التقرير التالي أبرز محطات الفنانة معالي زايد:

من هي معالي زايد؟

ولدت الفنانة معالي عبد الله أحمد المنياوي يوم 5 نوفمبر 1953 في حي السيدة زينب بالقاهرة،

ثم التحقت معالي زايد من كلية التربية الفنية، ثم بعد ذلك معهد الفنون المسرحية.



فترعرت معالي زايد في أسرة فنية فوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وخالها السيناريست محسن زايد أما والدها كان يعمل لواء في الجيش المصري.



أهم أعمال معالي زايد

نجحت الفنانة معالي زايد بالعديد من الأعمال، أبرزها الليلة الموعودة، دموع في عيون وقحة، بين القصرين، حضرة المتهم أبي، ابن الأرندلي، وغيرها من الأعمال.

مسيرتها الفنية



بدأت انطلاقها الفني وهي في سن صغير، من خلال فيلم ضاع العمر يا ولدي، مع الفنان محمود عبد العزيز والمخرج رأفت الميهي، وكان الحظ حليف لها من خلال وقوفها بجانب كبار نجوم الفن أبرزهم نور الشريف وتوفيق عبد الحميد وغيرهم من النجوم.



اعرف عدد زيجات معالي زايد



تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين، الأولى من مهندس ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى 3 سنوات فقط، ثم تزوجت بعد ذلك من الدكتور الخاص بها بعد قصة حب كبيرة ثم انفصلا سريعًا، وبعد ذلك لم تقدم آمال زايد على الزواج مرة أخرى.



وفاة معالي زايد



فارقت معالي زايد الحياة يوم 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان ولم ينسى الجمهور معالي زايد فهي موجودة دائما في محبين جمهورها.