بالتزامن مع عيد ميلاده.. ملك بوليوود شاروخان يتصدر الترند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الممثل العالمي شاروخان محركات البحث، نظرا لتحقيق أعلى نسب إيرادات في شباك التذاكر العالمية، وتميز شاروخان بالاستمرارية والطموح إلى أقصى درجة.



تعرف على إيرادات فيلم Jawan



حطم فيلم Jawan لـ شاروخان الرقم القياسي بـ 6 مليارات روبية هندية في الهند، أما على مستوى أنحاء العالم، حصد الفيلم 11 مليار و173 مليونا و900 ألف روبية هندية، ليصبح أول فيلم في بوليوود يحقق إيرادات مرتفعة، كما أنه كان الأعلى دخلًا في الإمارات العربية.

شاروخان يرفع الحماس ويكشف عن موعد فيلم "DUNKI"

وفي سياق منفصل، كشف الممثل الهندي العالمي شاروخان عن إصدار أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "DUNKI"، حيث شارك "شاروخان" جمهوره ببرومو فيلمه الجديد "DUNKI" من خلال حسابه الرسمي بموقع القصص القصيرة "إكس"، وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه: "قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا".



شاروخان يعرب عن سعادته لهذا

السبب



وأضاف: "أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم بوليود.



تعرف على موعد عرض فيلم "DUNKI"

ومن المقرر ان يتم عرض الفيلم خلال شهر 21 ديسمبر المقبل، ضمن أفلام الكريسماس.

أبطال فيلم" Dunki"

والفيلم Dunki يضم مجموعة من أبرز النجوم من ضمنهم شاروخان،أبهيجات جوشي، وكانيكا ديلون، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو،وغيرهم من النجوم والفيلم من إخراج راجكومار هيراني