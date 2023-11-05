صفاء جلال عن شخصيتها في "ورق التوت": "أي ست في الدنيا ممكن تبقي كده أو كده.. وربنا يقوي كل شقيانة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة صفاء جلال، في حملة الترويج عن مسلسلها الجديد بعنوان "ورق التوت"، الذي يعرض حاليا الذي يعرض حاليا، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وشاركت صفاء جلال صورة لشخصية "سيدة" التي تخوض بها المسلسل ويبدو عليها ملامح التعب، وصورة أخري أخري لشخصيتها وعلقت عليها قائلة: "اي ست في الدنيا ممكن تبقي كده أو كده ربنا يقوي كل ست شقيانة في الدنيا سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم".

أحداث مسلسل ورق التوت

وتدور أحداث مسلسل “ورق التوت” في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

أخر أعمال الفنان صفاء جلال

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفاء جلال، مسلسل "جروب العيلة"، ومن بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدى، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجى، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي، ونال المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.