الرد الأول من محمد سلام على حديث بيومي فؤاد عنه

القاهرة - محمد ابراهيم - استنكر محمد سلام، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تصريحات منسوبة للفنان بيومي فؤاد، زعمت هذه الشائعات أنه أدلى بها خلال كلمته بعد انتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي والتي تسيء لمحمد سلام بعد انسحابه من العرض المسرحي وتفيد بأن بيومي فؤاد هو السبب في انسحاب محمد سلام وليس بسبب موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد محمد سلام في تصريحات صحفية، أنه لم يسمع أو يرى أي تصريحات من بيومي فؤاد تتعلق به. بالرغم من هذه الشائعات، إلا أنه لم يتم توفير دليل يثبت صحة تلك التصريحات، وقد تعرض بيومي فؤاد لإنتقادات كبيرة على موقع اكس "تويتر سابقًا".

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام

في الساعات الأخيرة، تداولت أخبار تفيد بحدوث هجوم من الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام خلال عرض مسرحيته "زواج اصطناعي". ومع ذلك، يجب أن نلقي الضوء على أن الفيديو الذي تم تداوله قد تم اقتصاص جزء منه، حيث قال بيومي فؤاد: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي".

بالتالي، يبدو أن الأزمة بدأت نتيجة اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

وأشارت أخبار أخرى إلى أن الفنان بيومي فؤاد هاجم محمد سلام بعد أول عرض لمسرحية "زواج اصطناعي".

محمد سلام محط أنظار الجميع بعد اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي"

وفي سياق منفصل، يذكر إنه قد نفى محمد سلام أمس مزاعم تعاقده مع شركة سبيرو سباتس في حملتها الإعلانية مقابل 30 مليون جنيه، وأكد أنه لم يشترك في الحملة الإعلانية على الإطلاق. تم تداول أخبار زائفة تزعم ذلك، وأوضح سلام في تصريحات صحفية أن ما تم نشره ليس صحيحًا على الإطلاق.

يجدر بالذكر أن محمد سلام أثيرت حوله العديد من الشائعات بعد اعتذاره عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي"، وقد تم تداول أخبار أخرى تتعلق بتعاقده مع شركة سبيرو سباتس في حملتها الإعلانية، وكذلك طلبه استبعاده من مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، وتصريحات بيومي فؤاد عنه.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

ذكر محمد سلام دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت."

وأضاف: "إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."