آيتن عامر عن أحداث غزة: "إياكم واعتياد المشهد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر الفنانة آيتن عامر في دعمها للشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم التي يتعرضون لها المدنيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعبر عن تضامنها وقلقها من الأحداث الجارية وتحث على الوعي بالموقف الفلسطيني.

منشور آيتن عامر

وشاركت الفنانه آيتن عامر منشور تحذر فيه متابعيها على عدم الإعتياد على روئية المشاهد والجرائم التي تحدث في غزة وذلك عبر حسابهاالرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت آيتن في المنشور قائلة: “أنا لم أعتد المشهد وفي كل مرة ينفطر قلبي وكأنها المرة الاولى”.

وعلقت على على المنشور قائلة: “إياكم واعتياد المشهد”.

آيتن عامر تدعم القضية الفلسطينية

وكانت آيتن عامر فد شاركت فيديو تدعم من خلاله القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

وقالت آيتن عامر في الفيديو: صباح الخير الفترة دي كلها الأكونتات اللي بتتكلم عن المشكلة اللي حاصلة في العالم، اللي ربنا يعديها علىخير بمعجزة إلهية من عنده، كل الأكونتات بتاعتنا بتتعرض لهاكر وريتش واقع، فكل اللي طلباه إن أي أكونت تشوفوه بينشر بينزل حاجاتعنها، تتفاعلوا مع المنشورات دي بكل الطرق.

وتابعت قائلة: أنا بحاول أتفادى أقول أى لفظ ممكن يقفلي الأكونت، أعتقد إن كلامي مشروح والفترة الجاية هحاول أنزل صور علشانالأكونت يرجع زي ما هو، وعارفة إن الناس هتقول إن الدنيا لازم تمشي، بس إياكم واعتياد المشهد.

فيلم "عنب"

وتعاقدت الفنانة أيتن عامر على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ونجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حاليًا في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائمًا حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.