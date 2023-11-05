نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 نوفمبر.. حفل رحمة رياض في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض، لإحياء حفلها الغنائى بدولة العراق، يوم 9 نوفمبر الجارى، والذي تم تأجيله مسبقا تضامنًا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

وكان من المقرر إقامة الحفل في 20 أكتوبر الماضي.

أغنية حلو هالشعور لـ رحمة رياض

وقامت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، بطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.



كلمات أغنية حلو هالشعور لـ رحمة رياض

حلو هالشعور انك تحب انك تحس

تعشگ شخص طول الوكت بيه تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف ما ينوصف

تلگه عشك تهتمله ويسد النقص

هسه ابتدا عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ما عندي گبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

اني بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض الگلب

من انت بيا تغازلت

حلو هالشعور

وهذا الكلام من القلب فدوة اقترب

انت الهوا يعني اختنگ من تبتعد

وحالة غرام اني عشت

وتأكدت من نلتقي

حتى السما تمطر ورد

ربي ترى عوضني بيك

لمن اجيت بدنيتي

يعني اكتمل حلمي الوحيد

وبحبك أختم قصتّي

يل بالي بس بيك انشغل

وعن ضجةِ العالم فصل

حبك حبيبي شگد حلو

طلعني من حالة ملل

حلو هالشعور هالشعور