نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 نوفمبر.. طرح فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر صناع فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد الإستقرار على موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي ليوافق يوم 15 نوفمبر من الشهر الجار في جميع دول الوطن العربي.

أبطال فيلم بلوموندو

الفيلم بعنوان "بلوموندو" يجمع بين حسن الرداد وهاجر أحمد ومحمود حافظ وإنجي وجدان ورحاب الجمل وسماء إبراهيم ومحمد محمودومصطفى أبو سريع، ويضم عددًا من الفنانين ضيوف الشرف، العمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

قصة فيلم بلوموندو

يتناول فيلم بلوموندو العديد من القضايا الاجتماعية والكوميدية التي تتعامل مع معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة لحياة العزوبية، ويعد هذا الفيلم إحدى أعمال حسن الرداد السينمائية.

فيلم تحت تهديد السلاح

شارك النجم حسن الرداد مؤخرًا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي تم عرضه في نوفمبر الماضي.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

وشارك في بطولته مى عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن وآخرين. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمروإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

قصة فيلم تحت تهديد السلاح

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يقرر الانفصال عن زوجته والزواج من حبيبته السابقة، لكنه يتعرض لحادث يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات. بعد استفاقته، يكتشف العديد من الأسرار ويقرر الانتقام من من خانوه.