مسلسل "ورق التوت" يناقش قضايا اجتماعية مهمة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "ورق التوت" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة حيث أنه يتكون من 45 حلقة، ويضم المسلسل نخبة متميزة من النجوم والفنانين الشباب.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا الإجتماعية الهامة ويعرض ذلك في شكل مُبسط وسلس.

القضايا الإجتماعية التي يناقشها مسلسل “ورق التوت”

مسلسل "ورق التوت" الذي يُعرض حاليًا على قناة cbc يُعتبر عملًا دراميًا مثيرًا حيث يتطرق إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة في مصر. يتناول العمل مواضيع مثل التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، والاضطراب النفسي. يتميز المسلسل بتقديم هذه القضايا من خلال شخصيات متنوعة تمر بتجارب ومعاناة مختلفة.

ومن خلال قصص هؤلاء الأبطال، يُظهر المسلسل التأثير العميق لهذه القضايا على حياتهم وأسرهم. كما يتخلل العمل أيضًا عناصر رومانسية تضيف إلى جاذبيته، وهذا يجعله جذابًا بشكل خاص للشباب ويشجع على مناقشة هذه القضايا المهمة في المجتمع.

فريق عمل مسلسل “ورق التوت”

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

أحداث مسلسل “ورق التوت”

مسلسل "ورق التوت" يقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرض دراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامة يلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنه يقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.

مواعيد عرض مسلسل “ورق التوت”

يُعرض المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، وتُكرر الحلقات في الساعات 3 صباحًا و12 ظهرًا. كما يُعرض أيضًا على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد الحلقات في الساعات 10 صباحًا و4 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدته على منصة watch it.