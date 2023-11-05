نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حسن عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن عابدين، والذي اشتهر بلعب أدوار الأب الحنون والموظف المطحون والإنسان الطيب الذي يحافظ على القيم كما لعب دور الضابط والباشا،جعلت هذه الأدوار محورا مهم خلال مسيرته الفنية.

ويبرز دوت الخليج الفني خلال هذا التقرير عن علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهروبه بعد الحكم عليه بالإعدام من الكيان الصهيوني.

بدايات حسن عابدين



ولد الفنان الراحل حسن عابدين يوم 21 أكتوبر 1931، من محافظة بني سويف، نجح حسن أن يحجز مقعد كبير في قلوب الجماهير أعماله المتنوعة وكانت أشهرها أهلا بالسكان، دوره في مسرحية عش المجانين ومسرحية علي الرصيف مع الفنانة سهير البابلي وكذلك له أدوار جميلة في السينما،



وكان مشواره ملئ بالنجاحات رغم قصره، تألق في فترة الثمانينات بأداء أدوار مميزة في البرامج والمسلسلات الإذاعية خصوصا برنامج مش معقول وبرنامج عجبي من تأليف الراحل يوسف عوف. بدأ في المسرح العسكري عندما كان متطوعًا في الجيش.

حسن عابدين يقع أسيرا في يد العدو الصهيوني

تطوع في حرب فلسطين 1948 تحت البطل أحمد عبد العزيز. وتم أسره وحكم عليه بالإعدام هو والممثل إبراهيم الشامي. لكن زملائهم نجحوا في تحريرهم.



أهم أعماله

فرصة العمر 1976 مع محمد صبحى ونسرين، الدنيا لما تلف 1976، آه يازمن 1977، طيور الصيف 1979، أبنائى الأعزاء.. شكرا 1979، نهاية العالم ليست غدا أهلا بالسكان 1984، هو وهى 1986، برج الأكابر 1987،

أنا وأنت وبابا في المشمش مع فردوس عبد الحميد 1988، ريا وسكينة 1983 مع شريهان ويونس شلبي، درب الهوى 1983، وغيرها من الأعمال.

ما علاقة جمال عبد الناصر بحسن عابدين؟



على حسب تصريحات صحفية، بدأ حسن عابدين يستعد لواحد من أدوار البطولة مع فرقة المسرح العسكري في مسرحية "سماء الحرية" التي كتبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان مقررا عرضها في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو،



وقبل العرض الأول بأيام، حضر بروفة المسرحية عدد من أعضاء مجلس الثورة، وجاءت تعليقاتهم رافضة مستنكرة هذا العمل.

كان حسب عابدين يؤدي دور "كليبر"، في المسرحية تركز على فترة الاحتلال الفرنسي لمصر، ولكن تم رفضها لأنها لا لم تُظهر المصريين ودورهم، وقبل أن يسعد عابدين بالانطلاقة الأولى، أصابه الإحباط بعد إلغاء العرض بأمر من جمال عبد الناصر نفسه.



وفاة حسن عابدين

فارق الفنان الراحل حسن عابدين الحياة في مثل هذا اليوم ه ٥ نوفمبر بمرض السرطان، ولا يزال حسن متربع على قلوب جمهوره.