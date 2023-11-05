نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام خيالية!.. ترتيب الأكثر ثراءًا بين المشاهير الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون (1958-2009) المرتبة الأولى في قائمة "فوربس" لأعلى الأرباح بين المشاهير الراحلين،وتم نشر هذا التصنيف على موقع المجلة الإلكتروني.

وبحسب "فوربس"، انخفض إجمالي دخل المشاهير الراحلين الثلاثة عشر الأعلى أجرًا بنسبة 70٪ في العام الماضي ليصل إلى 470 مليون دولار، نتيجة تراجع مبيعات كتالوجات الموسيقى. ومع ذلك، زادت ثروة أكثر من نصف المشاهير الراحلين عن طريق بيع ممتلكاتهم الفكرية.

مايكل جاكسون حصل على 115 مليون دولار خلال العام الماضي، وتأتي هذه الإيرادات من مسرحية برودواي الموسيقية "MJ: The Musical" التي تخص حياة المغني وإبداعه، وأيضًا من مسرحية "Michael Jackson: One" التي قدمها السيرك الكندي Cirque du Soleil.

وفي المركز الثاني في القائمة، جاء الموسيقي إلفيس بريسلي (1935-1977) حقق 100 مليون دولار خلال العام الماضي، وكان المصدر الرئيسي لدخله عزبته في ممفيس، تينيسي.

أما في المركز الثالث، كان لعازف البيانو وأحد مؤسسي فرقة The Doors راي مانزاريك (1939-2013)، الذي ازدادت ثروته بمقدار 45 مليون دولار خلال العام.

تتضمن القائمة أيضًا شخصيات مشهورة أخرى مثل الكاتب الشهير الدكتور سوس (1904-1991)، ورسام الكاريكاتير تشارلز شولتز (1922-2000)، برنس (1958-2016)، ويتني هيوستن (1963-2012)، جون لينون (1940-1980)، المغني بوب مارلي (1945-1981)، وبنج كروسبي (1903-1977).

في النهاية، في التصنيف العازف جورج هاريسون (1943-2001) من فرقة "البيتلز"، لاعب الغولف أرنولد بالمر (1929-2016)، والممثلة مارلين مونرو (1926-1962).