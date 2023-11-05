كريم الحسيني يفضح الكيان الصهيوني بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - ددكشف الفنان كريم الحسيني عن شئ غريب ومفجع ما يفعله الكيان الصهيوني في جثث الموتى، لذلك حرص "كريم" على مشاركة جمهوره بفيديو مرعب وتصريحات صادمة للكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل هو في كده سرقة جلود وأعضاء جثث الشهداء الفلسطنين، عشان العالم كله يشوف".



وفورا من مشاركة الفيديو انقلبت التعليقات إلى حزن والم على مدى ما نشاهده من وحشية الكيان الصهيوني، وتلقت دعوات بالجمهور بإزالة هذا الكيان على وجه الأرض.

آخر أعمال الفنان كريم الحسيني السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني فيلم الحب بتفاصيله، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وحقق الفيلم الحب بتفاصيله نسب مشاهدات مرتفعة.

أحداث فيلم "الحب بتفاصيله"

تدور القصة في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله



والفيلم من بطولة محمد نور ملك قورة علاء مرسي كريم الحسيني مصطفى أبو سريع مادلين طبر، ﺇﺧﺮاﺝ محمد حمدي، علاء عبد الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم الحسيني، محمد مختار.

