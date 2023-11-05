تعرف على موعد عرض فيلم”شماريخ”في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حددت الشركة المنتجه لفيلم”شماريخ”موعد طرحة في السينمات يوم 13 ديسمبر الجاري ليندرج بموسم أفلام رأس السنة.

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

يشارك الفنان آسر ياسين في بطولة فيلم "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره في الأيام الماضية مع الفنان أحمد عز، يجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث العمل، فيما يجسد آسر هذا العام شخصية خُط الصعيد الذي يدخل في صراعات عديدة مع ضابط شرطة.

شخصية آسر ياسين في فيلم فرقة موت



ويعود آسر ياسين خلال أحداث فيلم " فرقة الموت" لتجسيد شخصية صعيدية، ويعتبر هذا الدور لم يجسده منذ 16 عام، حيث شارك في فيلم "الجزيرة" مع النجم أحمد السقا في عام 2007 في دور صعيدي.

أحداث فيلم فرقة الموت



وتدور أحداث فرقة الموت، خلال فترة الأربعينات في الصعيد، الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

من هم نجوم فيلم “فرقة الموت”؟



ويشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت" كل من أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.





يذكر أن شارك آسر ياسين مؤخرًا في مسلسل " الكتيبة 101 " الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال رمضان الماضي، وشارك بجانبه في بطولة العمل، عمرو يوسف، لبلبة، نهال عنبر، ميرنا نور الدين،خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، عارفة عبد الرسول، عمرو وهبة، وغيرهم، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول جهود كتيبة 101 المبذولة في التصدي للعمليات الإرهابية الواقعة في منطقة سيناء، بالإضافة إلى أن المسلسل يستعرض بطولات أفراد الجيش في هزيمة الأعداء والحفاظ على أرض الوطن سالمة آمنة.