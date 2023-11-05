نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضرابات هوليوود تؤجل إنطلاق حفل جوائز WGA في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من انتهائها تقريبا، سيبقى صدى أزمة إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، مؤثرا على موسم الجوائز المرتقب في مجال صناعة السينما والتليفزيون.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن أحدث حفلات الجوائز التي تأكد تأجيلها بسبب أزمة الاضرابات، جوائز نقابة كتاب السينما في هوليوود wga.

ويقول الموقع أن حفل هذا الموسم، تحدد انطلاقه بعد حفل جوائز الاوسكار، بعد أن كان يتم تنظيمه في نهاية العام.

تأجيل جوائز إيمي

تواجه جوائز "إيمي" لهذا العام أزمة خطيرة بسبب إضراب كتّاب السيناريو الذي دخل في يومه الـ 51، وقد يؤدي هذا الإضراب إلى تأجيل حفل توزيع الجوائز لهذا العام.

وبحسب موقع "ديد لاين"، يمتد إضراب كتّاب السيناريو إلى قطاعي التلفزيون والسينما، ومن الممكن أن يؤثر بشكل كبير على موعد حفل جوائز "إيمي"، الذي يُعتبر مماثلًا لجوائز الأوسكار ولكن يخصص للأعمال التلفزيونية.

وكان من المقرر أن يُغلق باب التصويت لاختيار المرشحين لجوائز الإيمي هذا العام في 26 يونيو الجاري، وكان من المقرر أن يُعلن عن المرشحين بشكل رسمي في 14 يوليو.

وكان موعد حفل توزيع الجوائز محددًا حتى الآن في 18 سبتمبر، ولكن الإضراب يهدد هذه المواعيد بالتأجيل في حال استمراره.

تأجيل مشاريع مارفل

إضافة إلى ذلك، أثّرت أزمة إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود على عدد من المشاريع المنتظرة ضمن عالم مارفل السينمائي. وتم تعليق العمل على هذه المشاريع دون تحديد موعد عودتها للإنتاج.

من بين هذه المشاريع فيلم "Blade" الذي يقوم ببطولته النجم ماهرشالا علي، ومسلسل "Daredevil: Born Again"، الذي سيعاود العمل عليه قريبًا بعد تغيير كتّاب السيناريو والمخرجين.

هذه المشاريع تعتبر جزءًا من الأعمال البارزة التي تُنتجها شركة ديزني في مجال السينما والتلفزيون وتندرج ضمن عالم مارفل السينمائي.