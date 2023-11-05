نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنازة خاصة لوداع نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت لقطات هي الاولى من جنازة النجم الكندي الراحل ماثيو بيري، الذي كان لوفاته أثر صدمة كبيرة على عشاق مسلسل "فريندز" في انحاء العالم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل"، لقطات من مراسم الجنازة التي كانت خاصة للغاية بحضور نجوم المسلسل من أصدقاء ماثيو، ديفيد شومر وكورتني كوكس ولانا كودرو وجينفر أنستون مات لوبلانك.

واحتضنت الجنازة، كنيسة Forest Lawn Church في منطقة هضبة لوس أنجلوس.

ماثيو بيري

تفاصيل الحادثة

ورحل النجم العالمي الشهير ماثيو بيري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "تشاندلر بينج" في مسلسل "فريندز" الشهير، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. انتقل بيري إلى الآخرة عن عمر يناهز الـ 54 عامًا نتيجة حادثة غرق مأساوية.

وفي التفاصيل، تم العثور على ماثيو بيري جثة هامدة في منزله بلوس أنجلوس، حيث كان مغمورًا في حوض الجاكوزي الخاص به. ورغم الظروف الصاعقة للحادث، تشير المصادر إلى عدم وجود أي مواد مخدرة في محيط الحادث.

فقد تفاجأ مساعدي بيري عند عودتهم إلى المنزل بالعثور على نجم "فريندز" في حالة غرق داخل الجاكوزي، مما دفعهم إلى الاتصال بفرق الإسعاف على الفور.

وداع مؤثر

ورحيل ماثيو بيري كان خبرًا محزنًا لعشاقه في جميع أنحاء العالم، ولم يكتفِ هؤلاء الجماهير بالنعي، بل انضم إليهم نجوم هوليوود وزملاء بيري في مسلسل "فريندز" الذين شاركوا في تأبينه. من بين هؤلاء النجوم جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

يُشير إلى أن ماثيو بيري كان قد تعرض لمشاكل فيما يتعلق بالمخدرات والكحول على مدار فترات مختلفة من حياته. حيث دخل مركز إعادة التأهيل للمرة الأولى في عام 1997 بسبب إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.

وعلى مر السنوات، عاد بيري مرارًا وتكرارًا إلى مراكز إعادة التأهيل في عامي 2001 و2011.

وفي إحدى المقابلات في عام 2016، أكد بيري أنه لا يتذكر تصوير ثلاثة مواسم من مسلسل "فريندز" بسبب تأثير الأدوية التي كان يتناولها في ذلك الوقت.