نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي جديد لتايلور سويفت بفضل النسخة المعدلة من ألبوم 1989 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الألبوم الجديد لتايلور سويفت 1989 (Taylor's Version)، في تحقيق رقما قياسي بتصدره لقائمة الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة خلال عام 2023 الجاري.

هذا الرقم القياسي الجديد، جعل من تايلور سويفت، الفنانة الأكثر تصدر لقوائم الألبومات رقم واحد في العالم منذ بداية القرن الجديد.

وتعتبر هذه النسخة من الألبوم، نسخة معاد توزيعها، قدمتها تايلور للجمهور برؤية موسيقية خاصة بها بعيدا عن النسخة الخاصة بالألبوم الأصلي.

تايلور سويفت

رقم قياسي جديد

تايلور سويفت تحطم رقمها القياسي بنجاحها في تجاوز نفسها بإصدارها نسخة جديدة من ألبومها "1989". وفقًا لما ذُكر في "ديلي ميل"، حصلت هذه النسخة المعاد تسجيلها على رقم قياسي جديد كأكثر استماع في يوم واحد عبر منصة سبوتيفاي.

يُعتبر هذا الإنجاز إنجازًا خاصًا لتايلور سويفت، حيث سبق وأن حطمت رقمها القياسي السابق بإصدار النسخة الأصلية من نفس الألبوم. وذلك يظهر تفوقها وجاذبيتها المستدامة في عالم الموسيقى.

نسخة جديدة من 1989

وتضم النسخة المعاد تسجيلها من ألبوم "1989" تعديلات وتحسينات جديدة، بالإضافة إلى إضافة خمسة أغاني جديدة لتحسين مجموعة الأغاني. واحدة من هذه الأغاني الجديدة تحمل عنوان "Slut".

من المتوقع أن تكون هذه النسخة المحسنة من الألبوم متاحة للجمهور للشراء مع الأغاني الجديدة اعتبارًا من 27 أكتوبر المقبل، وهذا سيمنح المعجبين الفرصة للاستمتاع بمزيد من الموسيقى والإبداع من تايلور سويفت.