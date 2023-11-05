نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة HBO تعلن موعد عرض الموسم الثالث من Euphoria في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميا موعد عودة مسلسل Euphoria من انتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الاصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

مواسم جديدة من HBO

وكانت قد أعلنت شبكة HBO رسميًا عن نيتها لإصدار موسم ثاني من مسلسل "The Last Of Us" بعد تحقيقه لمعدلات مشاهدة مرتفعة خلال عرض الموسم الأول.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم اتخاذ هذا القرار من قبل HBO بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل في الموسم الأول الذي يتم بثه حاليًا.

والممثلة الشابة بيلا رامسي ستعود مرة أخرى للمشاركة في هذا العمل الدرامي المميز الذي يعرض على شبكة HBO، وهو مسلسل "The Last Of Us".

والمسلسل مستوحى من لعبة فيديو مشهورة تحمل نفس الاسم، حيث تقوم بيلا رامزي بتجسيد شخصية إيلي، ويشارك في بطولته النجم بيدرو باسكال بدور جويل، وجابرييل لونا بدور تومي ميلر، وآنا تورف، والفنانة الشابة نيكو باركر، وآشلي جونسون، وتروي بيكر.

وكان قد تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 15 يناير 2023.

مستقبل المسلسلات

وفيما يتعلق بمستقبل أعمال HBO، في أبريل الماضي عام 2022، تم الانتهاء من عملية اندماج شركة WarnerMedia المالكة لشبكة تليفزيون HBO مع شبكة Discovery، لتشكيل شركة جديدة تحمل اسم "Warner Bros. Discovery".

وكان قد تم هذا الدمج بهدف تعزيز التنافسية ومواجهة منافسة شرسة من قبل شركة Disney من خلال تعزيز خدمة البث المزدوجة، على غرار خدمات Disney+ و ESPN+.