طرح الإعلان الترويجي لأحدث أفلام جينفر جارنر Family Switch

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي لفيلم النجمة جينفر جارنر الجديد Family Switch، الذي تنتجه شبكة نتفليكس، وتطرحه للعرض بالتزامن مع موسم اعياد الكريسماس.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته "إيد هيلمز"، وتدور أحداثه في اطار من الكوميديا.

عودة لشخصية "إلكترا"

وقررت النجمة جينفر جارنر العودة إلى دورها الشهير في فيلم "دير ديفل"، الذي شاركت فيه زوجها السابق بن أفليك.

و هذه المرة، ستجسد دور المقاتلة الماهرة التي تتقن استخدام الأسلحة الحادة وتعرف باسم إلكترا.

وسيكون ظهورها في فيلم "ديد بول 3" الذي يقوم ببطولته النجم رايان راينولدز. ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المتوقع أن يشهد هذا الفيلم تجمعًا كبيرًا لأبطال مارفل من أزمنة وأفلام مختلفة، بما في ذلك شخصية "وولفرين" التي يؤديها النجم هيو جاكمان.

عودة النجوم

وستشهد أيضًا ستديوهات مارفل قريبا، عودة النجمة ليف تايلور إلى دورها في فيلم "كابتن أمريكا 4".

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم رصد ليف تايلور أثناء تصوير مشاهد الفيلم في إحدى المدن الأمريكية، حيث ستعود لتجسيد شخصية بيتي روس التي ظهرت لأول مرة في فيلم "إنكريدبل هالك".