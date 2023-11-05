نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم شاه روخ خان المنتظر Dunki في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استغل نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان، حلول عيد ميلاده، ليعلن عن طرح اول برومو تشويقي لفيلمه الجديد المنتظر Dunki.

ونقلت مجلة "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي طرح بعنوان Drop 1، في اشارة لوجود سلسلة من المقاطع الترويجية الأخرى القادمة.

وظهر ضمن أحداث البرومو، ابطال الفيلم إلى جانب شارو، ومنهم فيكي كوشال، وتابسي بانو التي تشارك شارو للمرة الأولى في بطولة عمل سينمائي ضخم.

نفي التأجيل

ونفت شركة إنتاج فيلم شاه روخ خان الجديد "Dunki" جميع الشائعات التي ترددت حول تأجيل إصدار الفيلم في صالات العرض السينمائية بالهند.

ووفقًا لتقرير نشرته India Today هذا الأسبوع، نفى منتجو الفيلم بشكل قاطع جميع الأقاويل التي تحدثت عن تأجيل طرح الفيلم خلال موسم الكريسماس القادم.

وكانت هناك مخاوف من تأجيل إصدار الفيلم خوفًا من منافسة أفلام أخرى في نفس الفترة قد تؤثر سلبًا على أداء "Dunki" في شباك التذاكر.

تسريب الفكرة

والفيلم "Dunki" ينتظره الملايين من عشاق نجم بوليوود الشهير شاه روخ خان، ويعد بتقديم قصة ملحمية تحمل وزنًا مماثلًا لأعمال نجم آخر من بوليوود، عامر خان، كفيلم "PK".

و تم تسريب بعض التفاصيل عن القصة، حيث يُشاع أن الفيلم سيتناول قضية هجرة المواطنين من الهند إلى كندا بشكل درامي وواقعي. وحتى الآن، تم تحديد تاريخ إصدار الفيلم في 22 ديسمبر، وسيشهد حضور النجمة تابسي بانو في دور بارز بجوار شاه روخ خان.