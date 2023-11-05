نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح برومو ترويجي جديد لفيلم "Tiger 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح برومو ترويجي جديد لفيلم 'Tiger 3 المرتقب للنجم الكبير سلمان خان، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

ونقل موقع انديا توداي الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، والذي غلب عليه المواجهة المسلحة، في عدد من لقطات الحركة ضمن الأحداث.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض رسميا في صالات العرض بالهند بتاريخ 12 نوفمبر الجاري.

حديث عن كواليس الفيلم

و أعلنت النجمة كاترينا كيف عن تفاصيل جديدة تخص مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "Tiger 3" خلال سلسلة من المقابلات التي أُجريت على هامش الترويج للعمل السينمائي الجديد.

ووفقًا لما نشره موقع "انديا توداي"، كشفت كاترينا في أحدث مقابلاتها عن الفيلم أنها قامت بتصوير مشاهد خطرة في هذا الجزء الجديد، والتي لم تشهدها أي ممثلة سابقًا في صناعة الأفلام الهندية.

كما أكدت أنها أدت معظم هذه المشاهد بنفسها دون اللجوء إلى ممثلة استعراضية.

مشاريع قادمة

وتستعد كاترينا كيف أيضًا لمشاركتها في فيلم جديد بعنوان "Merry Christmas"، حيث تم طرح البوستر الترويجي الأول للفيلم. من المقرر أن يتم إصدار الفيلم في عام 2023 خلال موسم الأعياد.

يتعاون في هذا الفيلم كاترينا كيف مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويتم إخراجه بواسطة المخرج الهندي Sriram Raghavan.

يعد هذا العمل أول تعاون بين كاترينا كيف وVijay Sethupathi، وسيتم عرضه في عدة لغات، بما في ذلك الهندية والتاميل، خلال عام 2023.