مارتن سكورسيزي يدافع عن اختياره لبرندان فريزر ضمن أبطال Killers Of The Flower Moon

أحمد جودة - القاهرة - دافع المخرج الكبير مارتن سكورسيزي عن اختياره للنجم برندان فريزر، ليكون واحدا من أبطال فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon.

وفي حوار له نقلت "ديلي ميل" جانبا منه، قال سكورسيزي، أن العمل مع فريزر، الحاصل مؤخرا على جائزة الاوسكار، كان أمر رائع واستحق التجربة.

صد هجوم النقاد

وكانت قد تحدثت الممثلة الأمريكية ديفري جيكوبس، التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين لقارة أمريكا الشمالية، عن رأيها في الفيلم الجديد "Killers of the Flower Moon" من إخراج مارتن سكورسيزي، الذي يتناول قصة عرق السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة نشرتها على تويتر، قالت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا إن تجربة مشاهدة الفيلم كانت كالبقاء في جحيم مرئي بالنسبة لها، نظرًا لكونها تنتمي إلى إحدى أعرق القبائل الأمريكية، وهي قبيلة موهوك.

ولاحظت عدة أصوات نقدية تجاه الفيلم بعد طرحه رسميًا في صالات العرض، وذلك من قبل الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصول الأمريكية.

تفاصل عن الفيلم

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر. كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.

و طرح الفيلم في صالات العرض في تاريخ 19 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي بعنوان "The Devil in the White City" بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

وكان من المتوقع أن يتضمن طاقم العمل النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.