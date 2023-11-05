انت الأن تتابع خبر "مش مهم تسمعوها".. محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد طرحه أغنيته الجديدة اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم الحالية التي تمر بها المنطقة العربية، وتضامن الكثير من الفنانين مع القضية الفلسطينية، وتأجيل معظم الحفلات في هذه الأوقات، أصبح الفنان محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بعد طرحه أحدث اغانيه.

برر الفنان محمد رمضان لجمهوره سبب طرحه لأغنية جديدة اليوم رغم الظروف التي تمر بها غزة وتأجيل العديد من الفنانين لحفلاتهم وطرح أغانيهم.

ونشر محمد رمضان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram مقطعا من الأغنية وكتب: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز… طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد".

وتابع محمد رمضان: "بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا.

على جانب آخر، وجه محمد رمضان رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية بعدما طالبت مواطنيها بعدم متابعة مسلسلاته بعد الفيديو الذي ظهر فيه يطالب العرب بمحاربة إسرائيل والوقوف بجانب الإسرائيليين.

قال محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق Instagram: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغاني، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".

وتابع: أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة.

ومن ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن تبرعه بأجره في الحفلات الفنية بالمنطقة العربية لأهالي غزة، دعما لشعب فلسطين.