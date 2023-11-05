داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - احتفل الفنان داوود حسين، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 5 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ65، أمام قبري زميليه الفنانة انتصار الشراح، وسمير سعيد.

ونشر داوود حسين، صورة له داخل المقابر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاده أصبحت حزينة لأنها كانت تتزامن مع عيد ميلاد صديقيه الراحلين.

وكتب داوود حسين، في تعليقه على الصور عبر إنستجرام: «الخامس من نوفمبر .. كانت تحمل .. بالنسبة لي ذكرى جميلة لأنها كانت العامل المشترك بيني و بين اعز أصدقائي .. اختي المرحومة انتصار الشراح و اخي المرحوم سمير سعيد .. منذ وفاتهما أصبحت فرحتي بيوم ميلادي لا طعم لها».

وأضاف داوود حسين: «هذا العام و بعد المجازر الوحشية الصهيونية على إخواننا في فلسطين .. أصبحت الفرحة معدومة .. لا تهنئوني .. بل قدموا لي الهدية متمثلة بقراءة سورة الفاتحة و اهدائها الى أرواح احبتي و الشهداء في فلسطين الحبيبة».