منتج Stranger Things لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي في معالجة تقدم سن أبطال المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد المنتج والمخرج شون ليفي للحديث عن أزمة تأجيل عرض الموسم القادم والاخير من مسلسل Stranger Things، معلقا على أزمة تقدم أبطال المسلسل الشباب في العمر.

ووفق موقع "ديد لاين"، أكد شون ليفي أنه لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقليل مظاهر تقدم العمر على أبطال المسلسل الشباب، بعد أن سبق وأكد على أن وجود فن المكياج سيكون كافيا للتعامل مع الامر

الموسم الختامي

وتحدث المخرج والمنتج المنفذ لمسلسل Stranger Things، شون ليفي، عن تقدم أبطال المسلسل في السن، مع إصدار الموسم الخامس من المسلسل.

في مقابلة نُشرت في صحيفة ديلي ميل، شارك شون ليفي وجهة نظره بشأن هذه المشكلة، حيث أكد أنه ليس لديه أي اهتمام بالأمر.

مشيرا إلى أن مهارات المكياج يمكن أن تقوم بتعديل مظهر الأبطال ليناسبوا الأعمار المطلوبة.

وداع المسلسل

من ناحية أخرى، تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسارها الفني وشهرتها المتزايدة بفضل مشاركتها في مسلسل Stranger Things الذي تنتجه Netflix كجزء من مشاريعها الأصلية.

وأكدت مايلي أنها مستعدة الآن لوداع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص لتقديم أعمال سينمائية تعبّر عن شخصيتها بشكل أكبر.

تأجيل الطرح

وتأكدت تقارير حول احتمال تأجيل إصدار الموسم الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز"، وهذا أثار غضبًا كبيرًا بين معجبي المسلسل الذين كانوا يترقبون بفارغ الصبر عرضه.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تشير التقارير إلى أن الموسم الخامس والأخير قد لا يتم عرضه كما كان مخططًا في عام 2024، وربما يتم تأجيله إلى عام 2025 بسبب أسباب غير معروفة حتى الآن.