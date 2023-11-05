هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون يختتمان تصوير مشاهد Fighter

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نجمي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من اخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.

مشروعات أخرى محتملة

وفيما يتعلق بالخطة السينمائية المعلنة سابقًا، يتم العمل على ربط عوالم الأفلام الناجحة مثل "WAR" و "TIGER" و "PATHAAN".

وفقًا لموقع "India Today"، قد نشهد لأول مرة تجمع نجوم بوليوود الكبار شاه روخ خان وهريثيك روشان وسلمان خان على الشاشة الفضية في الجزء الجديد من فيلم "WAR" الذي يقوم ببطولته هريثيك روشان.

مواجهة مرتقبة

ومن ثم، كشفت مصادر داخل بوليوود عن مفاجأة، حيث بدأ العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان. وفقًا لموقع "India Today"، سيتم تصوير الفيلم الذي يحمل عنوان "Tiger vs Pathaan"، حيث يجسد شاه روخ خان دور فيلم "باثان" وسيلتقي بسلمان خان الذي يؤدي دور "تايجر".

و من المقرر أن يتم بدء تصوير الفيلم رسميًا في مارس 2024، ومن المقرر طرحه في دور السينما في وقت لاحق.