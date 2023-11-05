في ذكرى ميلادها.. تعرف على معلومات نادرة في حياة معالي زايد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، فهمى مو مواليد 5 نوفمبر، حظيت بجماهرية كبيرة، وساعدها في ذلك ملامحها الشرقية بالإضافة لموهبتها الفنية.



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات عن حياتها



نشأتها

اسمها الحقيقي معالي عبد الله المنياوي ولدت في القاهرة في 5 نوفمبر 1953. حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 1975. تنتمي معالي إلى عائلة فنية، حيث أن والدتها هي الفنانة "آمال زايد"، ولها خالة أيضًا هي الفنانة "جمالات زايد".



بداية المسيرة الفنية

بدأت معالي مسيرتها الفنية عندما لم تكن بعد تبلغ 21 عامًا من خلال مشاركتها في فيلم "ضاع العمر يا ولدي"، مع الممثل محمود عبدالعزيز وتحت إخراج رأفت الميهي. اشتهرت بتواضعها وكرمها المادي، وكانت تميل إلى العزلة، حيث كانت تمضي أوقاتها الجميلة في مزرعتها وتهتم بتربية الحيوانات، وكانت تتفاهم مع الخيول والطيور التي توجد في مزرعتها وتقدم لهم العناية الخاصة.

"معالي: بين الشاشة ولوحات الرسم"



الفن كان جزءًا مهمًا في حياة معالي ولم يقتصر على التمثيل فقط. كانت أيضًا فنانة رسامة موهوبة وقد قدمت العديد من المعارض الفنية لأعمالها الفنية. على الرغم من نجاحها في هذا المجال، إلا أن التمثيل كان دائمًا هو شغفها الرئيسي.

زيجات في حياة معالي زايد



تجربتها الزوجية لم تكن ناجحة، إذ تزوجت مرتين. في الزواج الأول من مهندس، انفصلت عنه بسبب تأثير أصدقاء سيئين على علاقتهم. ثم تزوجت للمرة الثانية من طبيب، ولكنها لم تكن سعيدة في هذا الزواج أيضًا.

رحيل معالي زايد



فارقت الفنانة معالي زايد الحياة في 10 نوفمبر 2014 عندما بلغت سن 61 عامًا بسبب معاناتها مع مرض سرطان الرئة. تركت وراءها إرثًا فنيًا ضخمًا يتضمن أكثر من 100 عمل فني في مجالات متنوعة مثل السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.