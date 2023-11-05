تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة حسن عابدين بذكرى رحيله

القاهرة - محمد ابراهيم -



يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان الشهير حسن عابدين، فرحل عن عالمنا فنان الدراما حسن عابدين عام 1989 في مثل هذا اليوم.



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن حسن عابدين

نشأته



ولد حسن عابدين في محافظة بني سويف،و شهدت حياته العديد من التحولات حتى أصبح واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال الدراما والمسرح المصري.



أسرته

نشأ حسن عابدين في منزل غني بالثقافة والفن، حيث كان والده الحاج عبدالوهاب من عائلة عابدين، وهو شخص مهتم بالثقافة. في منزله في قرية تزمنت بمحافظة الشرقية، كان يعقد جلسات ثقافية تجمع بين المثقفين وعشاق الثقافة في المنطقة.



عشق التمثيل والفن

منذ صغره، كان حسن عابدين يعشق التمثيل. في المرحلة الابتدائية، كان يقدم مشاهد تمثيلية من دروس اللغة العربية، ومعلمته كانت تختاره دائمًا لأنها رأت فيه ممثلًا موهوبًا. على الرغم من أن والده كان شخصًا مهمًا في مدينة بني سويف وربما لم يكن يرغب في أن يصبح ابنه ممثلًا، إلا أن حسن عابدين استمر في سعيه لتحقيق حلمه بأن يصبح ممثلًا كبيرًا.

أهم أعمال حسن عابدين



قام حسن عابدين بأداء العديد من الأدوار المميزة في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، منها أفلام مشهورة مثل "عنبر الموت"، "سنة أولى حب"، "على من نطلق الرصاص"، "ريا وسكينة"، و"الشيطان امرأة". كما شارك أيضًا في العديد من المسلسلات مثل "اه يا زمن" و"أنا وانت وبابا في المشمش"، وله أدوار مذهلة في المسرحيات مثل "عش المجانين" و"على الرصيف المعاكس".



بطل المقاومة الشعبية وأسير فداء فلسطين

حسن عابدين كان لديه نزعة وطنية قوية جعلته ينضم إلى صفوف المقاومة الشعبية في الإسماعيلية خلال حرب عام 1948،و سافر إلى فلسطين تحت قيادة القائد أحمد عبد العزيز، وأُسِر هناك وأدين بالإعدام، ومع ذلك، تمكن زملاؤه من تحريره، وعاد إلى وطنه.