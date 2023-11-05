منال الصيفي وليلى حسين في ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اليوم الأحد، المخرجة منال الصيفي في حديث خاص عن نشأتها في اسرة فنية وعلاقتها بوالدتها الفنانة زهرة العلا ووالدها المخرج الشهير حسن الصيفي وكيف ابدعت في تجسيد قضايا المرأة في اعمالها الفنية، كما تتحدث عن زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، وحديث خاص عن المرأة القوية التي تقف في مواجهة الصعاب.

كذلك يستضيف "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة "CBC" من السبت للأربعاء وتقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وايمان عز الدين وهبه الاباصيري ومها الصغير، الفنانة ليلى حسين التي تميزت في تقديم الشخصيات الشريرة بصورة لفتت غالبية المتابعين، وتتحدث حسين خلال الفقرة عن كيفية تحضيرها للشخصيات وعن الادوار الهامة التي قدمتها.

يستضيف البرنامج كذلك محمد بسبوني مقدم محتوى اقتصاد منزلي على منصات السوشيال ميديا ويتحدث عن ثقافة ترشيد النفقات وكيفية تحديد الاولويات والاشياء التي يجب الاستغناء عنها والاشياء التي لا يجب الاستغناء عنها.

يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات التي تهم الاسرة والمرأة والطفل ويخصص فقرة يومية لعشاق الطهي ويقدمها الشيف محمود سعد الذي يحرص على تقديم وصفات سهلة التحضير وبأقل التكاليف.