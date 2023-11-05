تعرف على تفاصيل شخصية محمد عبد العظيم في حكاية "روحي فيك"

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف الفنان محمد عبد العظيم عن شخصيته في حكاية "روحي فيك" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي سيتم عرضه غدًا على قناة one.

وصرح عبد العظيم في تصريحات خاصة له بأنه يجسد دور سليمان، شخصية كفيفة وشريرة جدًا، وتكمن أسرار مهمة تحرك أحداث العمل. وأشار إلى أن هذه التجربة مختلفة عن أعماله السابقة واستلزمت جهدًا كبيرًا. وعبّر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، معربًا عن أمله في أن يحظى بإعجاب الجماهير.

مواعيد عرض روحي فيك

مسلسل "روحي فيك" سيعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة on في تمام الساعة 8 مساءً، وتُعاد الحلقة في الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا. كما يتم عرض الحلقة على قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، وتُعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى توفر الحلقات على منصة watch it الإلكترونية لمشاهدتها في أي وقت.



طاقم عمل المسلسل

فريق عمل مسلسل "روحي فيك" يتضمن عددًا من النجوم مثل محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، بالإضافة إلى ممثلين آخرين. السيناريو والحوار تمت كتابتهما من قبل أحمد عثمان، والإخراج أشرفه المخرج الأردني محمد لطفى.

اخر أعمال محمد عبد العظيم

مسلسل "تحت الوصاية" هو آخر أعمال الفنان محمد عبد العظيم، وقد شارك فيه بجانب الفنانة منى زكي والفنان دياب، وهو من إخراج خيري سالم وإنتاج بيتر ميمي. المسلسل استطاع أن يثبت جدارته خلال الماراثون الرمضاني السابق لعام 2023 برغم قصر عدد حلقاته (15 حلقة)، وقد ناقش قضية مهمة تتعلق بقانون الوصاية، وحاز على إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.