نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم وعلي الطيب يشاركان في مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار لرمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستمر صناع مسلسل "صلة رحم" الذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار، في التجهيزات والاستعدادات الضرورية لبدء تصوير العمل، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان القادم لعام 2024.

وبالتأكيد على مشاركة الفنانة إنجي المقدم والفنان علي الطيب كأبطال رسميين في مسلسل "صلة رحم"، إلى جانب النجم إياد نصار، وذلك تحت إشراف المخرج تامر نادي. يتواصل تنسيق الفريق والتحضيرات لضمان نجاح هذا العمل الذي ينتظره عشاق الدراما بفارغ الصبر.



أعمال انجي المقدم



إنجي المقدم شاركت في موسم رمضان الماضي لعام 2023 في مسلسل "حرب" بجوار الفنانين أحمد السقا ومحمد فراج، وظهرت فيه إلى جانب سارة الشامي، إيناس النجار، مصطفى منصور، عماد الطيب، وغيرهم. العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

أعمال علي الطيب



أما علي الطيب، فشارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "عملة نادرة" الذي جمعه بالفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وندى موسى، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وأحمد فهيم، ورمزي العدل، ومحمد لطفي، وئام مجدي، وغيرهم. المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.