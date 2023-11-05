نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة آيتن عامر تغيب عن السباق الرمضاني بسبب مسلسل عربي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الفنانة آيتن عامر أنها لن تشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 نظرًا لارتباطها بمشاريع فنية جديدة.



آيتن عامر تكشف سبب خروجها من سباق رمضان

وقالت في تصريحات صحفية لها: "حتى الآن، ليس لدي مسلسل مصري في شهر رمضان، حيث وقعت عقدًا للمشاركة في مسلسل عربي بمشاركة نجوم عرب آخرين، وسيتم التحضير له في الفترة المقبلة."



فيلم درويلة

وأوضحت آيتن أنها أنهت تصوير دورها في فيلم "درويلة" مؤخرًا، وتقترب من الانتهاء من تصوير فيلم "عنب" الذي تشارك فيه مع الفنان بيومي فؤاد، ومن المتوقع عرضه في بداية العام الجديد. هذا يعني أن الجمهور سينتظر أعمالها السينمائية ومسلسلها العربي الجديد في المستقبل القريب.

آخر أعمال آيتن عامر

أحدث أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022. وكانت بطلة العمل بجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.



أحداث مسلسل مكتوب عليا



في مسلسل "مكتوب عليا"، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسح ذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك. ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه. وبسبب اكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.