خالد النبوي يتألق في حلقة مميزة من برنامج SOLD OUT عبر WATCH IT"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل خالد النبوي وفريق منيب باند كضيوف للموسم الثاني من برنامج "Sold Out" على WATCH IT وCBC.



تفاصيل الحلقة



ومن المقرر تصوير حلقة خاصة مع النجم خالد النبوي في يوم 9 نوفمبر الحالي على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية وسط القاهرة. سيكون الإعلامي محمود سعد هو من يقدم هذا اللقاء الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصوير حفل موسيقي يقدمه فريق منيب باند بعد اللقاء مع النجم خالد النبوي. سيقدم الفريق خلال الحفل عددًا من أشهر أعمالهم الغنائية، مما يضيف أجواءً موسيقية مميزة إلى هذا الحدث.

شروط حضور تصوير البرنامج

إليك شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج "Sold Out":

1. غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

2. يجب تخزين الكاميرات والهواتف المحمولة في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

3. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات غير مسموح لهم بالدخول.



تفاصيل برنامج sold out

برنامج "Sold Out" يقدم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الكوميدية Stand-Up Comedy والعروض الموسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية. يتضمن البرنامج أيضًا لقاءات مباشرة على المسرح مع نجوم الفن والشخصيات العامة تقديمها الإعلامي محمود سعد.

كل عرض من عروض "Sold Out" يعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح، ويتم تغييره في العرض التالي مما يجعل تجربة المشاهدة فريدة ومميزة. يتنوع البرنامج بين العروض الكوميدية والعروض الموسيقية ويقدم مفاجآت في كل حلقة من خلال استضافة مجموعة متنوعة من المطربين والفرق الغنائية.

آخر أعمال خالد النبوي



حقق الفنان القدير خالد النبوي نجاحًا باهرًا في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يسلط الضوء على الست سنوات الأخيرة التي قضاها الإمام الشافعي في مصر.

المسلسل يعيدنا بالزمن إلى الفترة التاريخية المهمة والمحورية في تطوير الفقه الإسلامي، حيث يجسد خالد النبوي دور الإمام الشافعي بإتقان وعمق. يقدم العمل للجمهور فهمًا عميقًا للأحداث والثقافة التي شهدها مصر في تلك الفترة.

إلى جانب أداء خالد النبوي المذهل، يضم المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين مثل أروى جودة وجيهان خليل وأحمد غزي وفرح بسيسو وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور.

المسلسل من إخراج الليث حجو وسيناريو محمد هشام عبيه، وقد حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، مما يعزز مكانة خالد النبوي كأحد أبرز نجوم الفن في مصر.