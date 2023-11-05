نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب السمك.. مرقص عادل يوضح حقيقة عدم تشابه المعلم بـ فيلم "شادر السمك " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح المخرج مرقس عادل اليوم تصريحات حول الجدل الذي نشأ عن تشابه مسلسل "المعلم" مع فيلم "شادر السمك" الذي سيعرض في شهر رمضان 2024. وقد أوضح مرقس عادل أن هذا التشابه ليس صحيح.



وأشار المخرج إلى أن "المعلم" يقدم قصة درامية مميزة ومختلفة تمامًا عن "شادر السمك"، مع تسليط الضوء على ملامح الشخصيات والأحداث بطريقة فنية جديدة.

مرقص عادل يكشف حقيقية الأمر

بالنسبة لقصة مسلسل "المعلم"، أوضح المخرج مرقس عادل أنه ليس مأخوذًا عن قصة فيلم "شادر السمك" الذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد. فالمسلسل لا يمت بصلة لقصة الفيلم. ومع ذلك، يمكن أن يكون التشابه البسيط بينهما في أن أحداث المسلسل تدور في سوق السمك، ولكن ذلك لا يعني تطابق القصتين. ويجدر بالذكر أن مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف ويستند إلى قصة مستقلة تقدم رؤية جديدة وفريدة عن الشخصيات والأحداث.

آخر أعمال المخرج مرقس عادل

كان مسلسل "شغل في العالي" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022. شمل العمل مجموعة كبيرة من النجوم بما في ذلك فيفي عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، طوني ماهر، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم ويتميز بطابع اجتماعي كوميدي.

ما هى أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول جليلة وشروت، امرأتان مختلفتان تجمعهما مصائب الحياة وزيجاتهما الفاشلة. يلجأن إلى تكوين عصابة للانتقام من الرجال، لكنهما يواجهان مفاجآت غير متوقعة تختبر صداقتهما.