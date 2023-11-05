نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع فيلم "شمس الزناتي" يستعدون لبدء تصوير مشاهدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر أبطال فيلم "شمس الزناتي" من بطولة النجم محمد إمام تجهيزات وتحضيرات حتى يبدءوا في تصوير مشاهدهم ضمن أحداث فيلم "شمس الزناتي".



من هم أبطال فيلم "شمس الزناتي"؟

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "شمس الزناتي" مع عدد من والنجوم والفنانين ومن ابرزهم: أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، طه، دسوقي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وتحت قيادة المخرج عمرو سلامة.



ما هي أحدث اعمال الفنان محمد إمام؟

فيلم "أبو نسب":

ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "أبو نسب" في موسم أفلام رأس السنة في ديسمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



من هم أبطال فيلم "أبو نسب"؟

يضم فيلم "أبو نسب " مجموعة من الفنانين منهم: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، علاء مرسي، محمد لطفي، ويضم أيضًا عدد من ضيوف الشرف منهم: شيرين رضا، ماجد المصري، شيرين رضا، صلاح عبدالله.

فيلم "اللعب مع العيال":

وانتهى الفنان محمد إمام تصوير مشاهده في فيلم "اللعب مع العيال"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت يلعب محمد إمام دور مدرس تاريخ يقع في حب فتاة بدوية تجسد دورها الفنانة أسماء جلال، وبيومي فؤاد يقوم بتجسيد شخصية زعيم قبيلة بالبدو ضمن أحداث الفيلم.



من هم أبطال فيلم "اللعب مع العيال"؟

يضم فيلم "اللعب مع العيال" عدد من الفنانين من بينهم:أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب،ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.



فيلم "عمهم":

كما عرض للفنان محمد إمام في السينمات فيلم "عمهم" الذي حقق إيرادات في شباك التذاكر تجاوزت ال 57 مليون جنيه، وهو من بطولة: أيتن عامر، هدى الأتربي، محمد سلام، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، وغيرهم، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.