نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة روان بن حسين، متابعيها صورًا جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت روان بن حسين، بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها، مرتدية فستان باللون الأسود، بتصميم أنيق وجذاب يليق بها ويكشف جمالها وأيضًا اعتمدت على الميكب الهادي واختارت الألوان الترابية الناعمة كي تبرز جمال ملامح وجهها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

من هي روان بن حسين؟



روان بن حسين هي الفاشينيستا وسيدة الجاذبية والأعمال والموضة والجمال وعارضة الأزياء الملقبة ب "بروك شيلدز الكويت"، وهي أردنية كويتية الجنسية، مسلمة الديانة، ولدت بتاريخ 30 ديسمبر 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال والأزياء، كما إنها نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توثيق رحلة تخلصها من الوزن الزائد بالصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



كما إنها طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3،1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحسانًا لدى متابعيها ومحبيها.



كلمات أغنية "مالك أمل" روان بن حسين



عشت الشقى والوليل

ماذقت طعم النوم

عتمه حياتي ليل

رافقت انا الهموم



لا تعتذر مالك امل ترجع

كافي الذي جاني

القلب مغرم فيك

و انت ولا فـ البال

لو غبت انا أحاتيـك

و انت ولا تسأل

انا اللي استاهل



اي كنت متفائل

بأحلام ورديه

لا تعتذر مالك امل ترجع

كافي الذي جاني

من رحت عن عيني

شفت الحيا جنه

ضيعت انا سنيني

في المره والمره

تذكر كلامك لي

اني محبة طيش

مابين بعينك

الملح ويا العيش

لا تعتذر مالك امل ترجع

كافي الذي جاني