انت الان تتابع خبر هي دماغ جاموسة مش شايف!.. أمير كرارة ينفعل على أحد المتابعين.. وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت إحدى المواقع الإخبارية خبر كاذب وشائعات عن النجم أمير كرارة بشأن مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" ونشرت عنه عنوان لخبر "بدون سبب أمير كرارة يستبعد محمد سلام من مسلسله الجديد بيت الرفاعي ويستبدله بأحمد رزق".

مما أثار غضب الفنان أمير كرارة ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تلك الشائعة.

وعلق عليها قائلا: "الخبر دا كدب ولا ليه اساس من الصحة موقع وسخ ورخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب".

ليرد على منشوره أحد المتابعين قائلا: "اللي يقرب على الجدع الراجل ابن الأصول اللي اسمه محمد سلام هنقاطعه احنا في هذه الأيام محتاجين رجالة في كل المحالات مش محتاجين عوالمية وسلام ومكي رجالة من ظهر رجالة ماشي يا باشا مصر".

مما أغضب امير كرارة لينفعل عليه قائلا: "هي دماغ جاموسة مش شايف أنا كاتب ايه!".