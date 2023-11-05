انت الان تتابع خبر رد عنيف من محمد سلامة على معارضي المقاطعة.. لن تصدقوا ما قاله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه المخرج محمد سلامة رسالة شديدة اللهجة للأشخاص الذين عارضوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس".

وقال: "نقول تاني الناس اللي ضد المقاطعة انت اكيد مش اعمى العين و القلب كمان .. ده لو قرش رايح مش ملايين الدولارات من جيوبنا .. شوف قرش رايح لهم هينزل دمعة من عيون طفل ما لوش ذنب مش هندفعه .. مش بيقتلوا بيها ولادنا وستاتنا وعائلاتنا .. ذنب الاطفال ايه ؟؟؟ ..هو امتى ما بقاش فيه كرامة قوي كده ؟".

وكان الإعلامي عمرو أديب كشف عن رأيه في حملات المقاطعة وذلك عبر برنامجه الحكاية، والمعروض على شاشة إم بي سي مصر.

وقال: "أزعم إني من أوائل الناس اللي حذرت من موضوع المقاطعة والخبر الحلو إن المقاطعة ماشية كويس مش في مصر بس لكن في دول كتير، الناس بقت تتكسف تتواجد في الأماكن دي بقا في إحساس بالمسئولية ورفض".

وأضاف: "والخبر الوحش إن المقاطعة دي مش واصلة خالص لأصحابها، فاللي بتقاطعه مش هنا وانت مش بتمثله غير شيء رمزي واللي بيتأثر المواطن المصري".

وتابع: "المبيعات قلت في في شركات ومطاعم فبالتالي هيمشوا ناس والغلابة منهم والناس دي بتمشي ومبترجعش تاني والكلام دا بيحصل في وضع اقتصادي مؤلم وفي ناس كانت بتشتغل بالمكافأة والبقشيش الناس دي مين هيقف جنبهم الدولة متقدرش لأن دي آخر مشاكلها".