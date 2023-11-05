لقاء ضوئي مشترك يبرز المعالم السياحية والتاريخية بالعدسة

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

نظم فريق بهلاء للتصوير الضوئي لقاء ضوئيا مشتركا مع فريق جعلان للتصوير الضوئي في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، بهدف إبراز وترويج المعالم السياحية والتاريخية والحرف العمانية التقليدية والشعبية والأزياء العمانية الأصيلة التي تتميز بها ولايات المحافظة، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات الفنية والتقنية بين أعضاء الفريقين وغرس روح التعاون و التوأمة بين فرق التصوير في مختلف أنحاء سلطنة عمان. اللقاء تضمن عددا من الزيارات لولايات نزوى وبهلاء والحمراء وحطت رحال المصورين في عدد من الأماكن؛ منها زيارة لحصن جبرين الغني بأروقة ممزوجة بالفن الزخرفي والعمارة الإسلامية ويتميز بنقوش وزخارف في غاية الدقة والجمال وهو معلم ضارب بجذوره في التاريخ العماني، حيث كان مركزا للإمام بلعرب بن سلطان اليعربي عام 1670م. يذكر أن فريق جعلان للتصوير الضوئي تأسس في عام ٢٠١٤م ثم اشهر رسميا بعد سنتين تحت مظلة نادي الوحدة.

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