تفاعل كبير فـي ختام الموسم الثقافـي 2023 بمحافظة شمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

اختتمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة الثقافة فعاليات الموسم الثقافي2023 في نسخته الثانية، والذي نظمته مؤخرا وذلك بالواحة مول صحار، تحت رعاية الشيخ أفلح بن مداد الهنائي نائب والي صحم، وتضمن برنامج الختام أمسية شعرية وجلسة حوارية بالتعاون مع المجالس الشعرية بمحافظة شمال الباطنة وجمعية كتاب وأدباء شمال الباطنة، حيث لاقت هذه البرامج إقبالا كبيرا من الحضور والمشاركين، وصاحب ختام الموسم الثقافي معرض للفنون التشكيلية وردهة الثقافة التي ضمت أركان الروبوت والمبادرات الثقافية ( رواق الأدب ومتحدث واعد وقارئون ومبادرة مجلس صحار الثقافي ومبادرة باقون وللحلم بقية). وقالت شيماء بنت حسن الفزارية مشاركة من مبادرة باقون وللحلم بقية : جاءت هذه المشاركة معززة لأهمية الدور الذي تقدمه المبادرات الثقافية والأثر الناتج من أنشطتها وفعالياتها على المجتمع، وكوننا محظوظين بأن نكون إحد المبادرات الثقافية التي شاركت في معرض المبادرات ضِمن فعاليات الموسم الثقافي الثاني، وقدمت الفنانة التشكيلية سامية بنت سالم الغريبية الشكر للمنظمين وقالت : كانت مشاركتي في المعرض بلوحة فنية بالاضافة إلى المشاركة في الملتقى الفني والرسم الحر للفنانين والذي استضاف عددا من الفنانين من محافظات مختلفة مما خلق أجواء فنية مفعمة بالابداع وتبادل الخبرات بوجود فنانين أصحاب تجارب متفردة. وقالت الفنانة التشكيلية مريم بنت محمد الفارسية والتي شاركت بعمل بعنوان (ذهب) والذي يحاكي المرأة العمانية المحبة للجمال والزينة في المناسبات المختلفة، حيث استخدمت الأسلوب الانطباعي في التلوين والألوان المبهجة الواضحة في ضربات الفرشاة المبعثرة على اللوحة، وتحدثت الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية وهي مشاركة من مبادرة متحدث واعد قائلة : لقد شاركنا في ركن المبادرات، حيث التواصل المباشر مع الجمهور، حيث كانت الفرصة مؤاتية لتلقي اقتراحات قيمة وتعليقات إيجابية من الزوار .

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