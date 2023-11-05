جامعة الشرقية تنظم ندوة علمية دولية مع جامعة جندوبة التونسية

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نظمت مؤخرا جامعة الشرقية ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع جامعة جندوبة التونسية ممثلة في المعهد العالي للعلوم الإنسانية ندوةً علميةً بعنوان: (مسفار المعارف بين جامعة الشرقية العُمانية وجامعة جندوبة التونسية). وقدم الدكتور ناصر الحسني أستاذ مساعد في اللغة العربية ورقة بعنوان (الهامش والمركز، المنسيون هنا والآن في القصة القصيرة العمانية مرعى النجوم لمحمود الرحبي أنموذجاً)، كما قدمت الدكتورة فاطمة المخينية أستاذ مساعد في اللغة العربية ورقة علمية جاءت بعنوان (واقع المرأة في المجتمع العماني من خلال رواية بين قلبي والمكاتيب لرنا العبرية)، فيما قدمت الدكتورة هادية مشيخي أستاذ مساعد في اللغة العربية ورقة علمية بعنوان (الإنسان بين عبثية الوجود وحتمية المصير في رواية أرض الغياب لعزيزة الطائية) وذلك في الندوة العلمية الدولية حول الآداب والفنون والإنسانيات: واقعها وآفاقها والتي أقيمت في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس. حضر الندوة سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية والمهندس سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء وعدد من الأكاديميين والطلبة بالجمهورية التونسية.

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