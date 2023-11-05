حضور بارز لطلبة جامعة صحار فـي معرض فن مسقط

صحار ــ من إبراهيم الفارسي

بمشاركة أكثر من (200) فنان عماني وخليجي، شاركت جامعة صحار في معرض فن مسقط الذي أقيم بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات، وكان لطلبة جامعة صحار حضور لافت من خلال مشاركتهم بالنشاط الفني لدائرة الأنشطة الطلابية. حيث قدموا عددا كبيرا من لوحاتهم الفنية والتي لاقت استحسان الحضور من خلال تنوع الأفكار في الأعمال الفنية. المعرض ضم نخبة من الفنانين في مجال رسم اللوحات والمطبوعات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والرسم على الجدران (الجرافيتي). وذلك لدعم وتعزيز مختلف مجالات الفنون التشكيلية، والارتقاء بالوعي الثقافي والفني، يهدف المعرض لتسويق وترويج الأعمال الفنية، وتبادل الخبرات والتعرف على الأساليب الفنية المعاصرة.

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