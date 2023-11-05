اليوم .. افتتاح معرض «حلم» فـي بيت الزبير

كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

يحتضن بيت الزبير مساء اليوم في مسقط المعرض الضوئي ( حلم ) للمصور محمد بن سليمان الشعيلي، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور عدد من المصورين ومحبي ومتذوقي دهشة العدسة الضوئية. المعرض يضم تجربة المصور الشاب محمد الشعيلي الذي صنع لنفسه مجدا ضوئيا يستحق أن يقدم للمتلقي بالصورة التي تبرز جمال وعظمة عدسته الضوئية التي توجت فارسها بالعديد من الجوائز والألقاب المحلية والخارجية. أروقة معرض ( حلم ) سوف تتزين بـ 40 عملا ضوئيا وثقتها عدسة محمد الشعيلي يبرز من خلالها جمال الطبيعة العمانية الفاتنة، والتي تمتاز بتنوعها البيئي وكنوزها التراثية، وقامت عدسته أيضا بتوثيق عدد كبير من لحظات ومشاهد من حياة الانسان العماني، المتمسك بالعادات والتقاليد العمانية الأصيلة. يذكر أن المصور محمد الشعيلي شق طريقه نحو الفضاء الفوتوغرافي في عام 2013 م، وكانت جريدة الوطن مواكبة لكافة مشاركاته، وأنفردت بعدد من التقارير عن بداياته وحياته الفنية، واليوم يملك (الشعيلي) برصيده وفرة كبيرة من الجوائز بعدما حصدت عدسته العديد من الألقاب منها : حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي على الفئة العمرية 21 سنة والمركز الأول في مسابقة ناصر بن حمد العالمية للإبداعات الشبابية وتوج بالميدالية الذهبية كأفضل مصور شاب في فرنسا وحقق المركز الرابع بمسابقة كأس العالم بألمانيا على مستوى الشباب.

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