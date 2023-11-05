كاملة أبو ذكري لبيومي فؤاد: 'لا يشرفني إني أكون زميله لك في هذه المهنة'

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المخرجة كاملة أبو ذكري على الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، وهو يبرر عرضه لمسرحيته" زواج اصطناعي " في السعودية.



ردت كاملة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على الفيديو المنتشر لبيومي قائلة:" الأستاذ الفنان إلي كنت واحده من محبيه،لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر وإتكتب وإتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد ألاف الدولارات ".

واستكملت كاملة حديثها قائلة:" لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميله لك في هذه المهنه، ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن، يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمه إنتم أخر ناس تتكلموا عنها ".





أثار محمد سلام الجدل بعد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام حيث قدم اعتذارًا علنيًا عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي". أكد في الفيديو أنه لن يستطيع المشاركة في عمل كوميدي استعراضي في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والوفيات التيتحدث يوميًا هناك. أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقرر عدم المشاركة في المسرحية بسبب الوضع الإنساني الصعب في فلسطين.

على جانب آخر هاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام لعد اعتذاره عن المسرحية وقال على مسرح الرياض “احنا مش بنيجي نضحك احنا بنيجي نقد لكم فن وليا الشرف اني واقف هنا”