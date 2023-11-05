انت الان تتابع خبر صورة هنا شيحة بجانب زوجها الذي تزوج قبلها بـ 15 امرأة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنانة هنا شيحة بجانب زوجها الفنان أحمد فلوكس، الذي كشفت مصادر أنه تزوج قبلها بـ 15 امرأة.

الصورة المتداولة للفنانة قديمة وليست جديدة كما زعم البعض وتعود لعام 2018، ومن حفل زفافها على الفنان أحمد فلوكس، الذي قال أنه تزوج 15 مرة، ولكن انفصلا بعد أقل من عام من زواجهما.لم تكشف هنا عن السبب واكتفت فقط بالتعليق، قائلةً: كل شيء قسمة ونصيب، وأكدت هنا إلى أن علاقتهما طيبة حتى بعد الانفصال، وكشفت بأنه ساندها في مواقف صعبه بعد انفصالهما، ولكنهما لم يكونا متوافقان في حياتهما الزوجية.

من جهته قال أحمد فلوكس إنه لم يشعر بالندم على قرار الطلاق من الفنانة هنا شيحة لأنه في النهاية عاد لزوجته الأولى وابنه الوحيد وأن كفتهما كانت الأرجح.

وعلق أحمد فلوكس قائلاً: "لا أندم ازاي وأنا رجعت لأم ابني وأبني تفتكر انهي كفة أثقل".

أما عن حقيقة زواجه 15 مرة، فأوضح الفنان أنه قالها في أحد اللقاءات من باب الدعابة فقط.