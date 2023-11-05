نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أمير كرارة على شائعة استبعاد محمد سلام عن مسلسل 'بيت الرفاعي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أمير كرارة عن سبب استبعاد الفنان محمد سلام من مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" المخطط لعرضه في موسم رمضان2024.

ويعزو هذا القرار إلى اعتذار محمد سلام عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ودعمه لأهالي غزة خلال حرب إسرائيل على القطاع.





أمير كرارة عبّر عن غضبه واستيائه من الشائعات حينما كتب على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مؤكدًا أن الخبر الذي تم تداوله عن استبعاد محمد سلام هو كاذب وغير صحيح. واصفًا الموقع الذي نشر هذا الخبر بأنه "رخيص" ومستنكرًا تعليقات الناس التي تنشرها دون احترام وثقة بأبناء بلدهم. وختم بالقول: "اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب".





مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف بيتر ميمي، ومن المعروف أن المخرج بيتر ميمي يعمل حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، حيث أنه انتهىمى كتابة نصف الحلقات خلال الأيام السابقة. العمل من إخراج أحمد نادر جلال. يبدو أن هذا المسلسل سيكون من ضمن عروض موسمرمضان المقبل.





الفنان محمد سلام قد أثار الكثير من الجدل والشائعات حوله بعد اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي". من بين هذه الشائعات تضمنتتعاقده مع شركة سبيرو سباتس للإعلانات وطلبه للاستبعاد من مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن. كما تم تداول تصريحات بيومي فؤادحول استبعاده في مسرحية "زواج اصطناعي"، ولكنه نفى هذه الشائعات من خلال تصريحات لـ "القاهرة 24". تبدو هذه الأحداث جزءًامن الحياة المهنية والشخصية المثيرة للاهتمام لمحمد سلام.





أثار محمد سلام الجدل بعد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام حيث قدم اعتذارًا علنيًا عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي". أكد في الفيديو أنه لن يستطيع المشاركة في عمل كوميدي استعراضي في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والوفيات التيتحدث يوميًا هناك. أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقرر عدم المشاركة في المسرحية بسبب الوضع الإنساني الصعب في فلسطين.

على جانب آخر هاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام لعد اعتذاره عن المسرحية وقال على مسرح الرياض “احنا مش بنيجي نضحك احنا بنيجي نقد لكم فن وليا الشرف اني واقف هنا”