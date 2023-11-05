نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوايتها لم تقتصر على الفن فقط.. أبرز المعلومات عن معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم يُحتفل دوت الخليج الغني بذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد الذي يوافق نوفمبر، وهي إحدى أشهر النجمات في مصر والوطن العربي، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأدوار السينمائية بين الكوميديا والتراجيديا، مما جعل لها بصمة بارزة في عالم السينما المصرية.



معالي زايد، هي فنانة متعددة المواهب، لم تقتصر مهاراتها على التمثيل فقط، بل نجحت أيضًا في مجال الفن التشكيلي، حيث برعت في رسم البورتريه وعرضت أعمالها الفنية في معارض فنية مميزة.

وفي حوار سابق، قالت الفنانة الراحلة: "اسمي في شهادة الميلاد معالي الصاغ عبدالله المنياوي... وذلك لأن والدي كان ضابطًا في الجيش وكان يحمل رتبة الصاغ وعندما تم إصدار شهادة ميلادي، اقترح والدي استخدام اسم 'معالي الصاغ عبدالله المنياوي' كإشارة لرتبته، ومنذ ذلك الحين أصبح اسمي بهذه الطريقة".

أعمال معالي زايد



الفنانة معالي زايد قدمت أكثر من 100 عمل فني في مجالات السينما والدراما والتليفزيون والمسرح، وهي جزء من عائلة فنية تضم والدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد. حازت على جائزة أحسن ممثلة في عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال". قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل "وضاع العمر يا ولدي" و"عروسة وجوز عرسان" و"الحلال يكسب"، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المميزة في التليفزيون المصري مثل "الليلة الموعودة" و"دموع في عيون وقحة" و"حلم الليل والنهار".

من بين الأعمال الدرامية البارزة التي قدمتها الفنانة معالي زايد، "دموع في عيون وقحة"، "عيلة الدوغري"، "الدوغري 90"، "الحاوي"، "بدارة"، "حرث الدنيا"، "حارة الطبلاوي"، "أهل الدنيا"، "حضرة المتهم أبي"، "الدم والنار"، "امرأة من الصعيد الجواني"، "الوتر المشدود"، و"ابن الأرندلي".

وفاة معالي زايد

آخر ظهور للفنانة معالي زايد كان في مسلسل "موجة حارة" عام 2013، حيث قامت بتجسيد شخصية والدة إياد نصار، من إخراج محمد ياسين، وتأليف أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار وائل حمدي.

رحلت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد معاناتها مع مرض سرطان الرئة، متركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ100 عملًا فنيًا في مجالات السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.

