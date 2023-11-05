نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست المرة الأولى.. حكايات نشوى مصطفى مع التريند عقب أزمة البنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتبط اسم الفنانة نشوى مصطفى بالتريند دائمًا حيث إنها تثير الجدل بتصريحاتها أو بتصرفاتها أو بمواقفها بالوسط الفني وعقب واقعة تصدرها للتريند بسبب أزمة "البنزين" التي تحدثت عليها في برنامجها إليكم عدد المرات إلى تصدرت فيها نشوى التريند

تصدرها للتريند بسبب ابنتها

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، قائمة التريند الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك من خلال الأغنية التي قدّمتها في حفل زفاف ابنتها "مريم" قبل سنوات إذ حققت أكثر من نصف مليون مُشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وتقول كلمات الأغنية: "خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي".

بداية قصة تصدر نشوى للتريند

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب الهجوم الذي عليها: "وتاني هاقول بصوت عالي، لا بخاف ولا بتهت، هيحاولوا يسكتوا أي صوت يقول أنا هاتحمل بلدي وقت الشدة، ونعدي الوقت الصعب وبعدين نتحاسب".

وتابعت: "هيتهموني بالجهل، وهايعايروني إني كومبارس، وهيشتموني بأحط الشتايم، ولا هاتهز، أنا مصرية مش بس كده دا أنا شبراوية، يعني متربية في حواري مصر الأصلية، وتحيا مصر غصب عنكم، وهافضل أقول: أتحمل الجوع وما اتحملش الذل".

وقالت: "اللي مش شايف إننا بنتحارب هو حر، مكنتش فاكرة إني مأثرة ومعلمة أوي كده، تحيا مصر 3 مرات".

يذكر أنه تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تصريحاتها عن أسعار البنزين وقطع الكهرباء، خلال برنامجها "بنت البلد" الذي يذاع على قناة "Ten".

وطالبت الجميع بعدم الضيق وتحمل الظروف الحالية ما دام نعيش في أمان؛ مما أثار انتقاد البعض لها، وانقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، تريند يوتيوب في مصر، منذ فترة، وذلك بعد طرح أغنية "أجمل واحد في الكون"، التي أعدتها لغنائها في حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن" الثاني وقالت في تصريحات صحفية: "لم أتوقع أن أكون تريند، واتفاجأت أمس في أول ساعة إنها حققت 56 ألف مشاهدة، ونمت وصحيت أصبحت تريند نمبر وان، وأنا أعرف إن تريند رقم واحد، كان دائما متصدر فيه محمد رمضان، ومعنى إن الأغنية توصل لهذا المستوى، فهذا شيء يسعدني جدا، ومكانش في دماغي".

الفنانة جعلت المفاجأة لابنها في حفل زفافه، "أغنية"، توجه من خلالها رسائل تهديد لزوجته بشكل فكاهي، حيث شملت بعض كلماتها: "نصيحة صريحة.. ركزي معايا كام ثانية.. أنا هبقى ماما التانية".

وأضافت نشوى مصطفى: "أسعدني جدا أن صدى الأغنية وصل للخليج، لي صديق هناك يدعى الدكتور حبيب غلوب، نشر الفيديو عبر حسابه الخاص، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا".

وتواصل الفنانة، حديثها لـ "الوطن": "جاءت لي الفكرة من فيديوهات الأفراح التي أشاهدها، أغاني من أخوات العريس أو العروسة، وأصحابهم، وده شجعني إني أعمل أغنية، أكون من خلالها أول حَمَا تُغني لمرات ابنها".

واستطردت: "اتصلت بأحمد ومحمد البيسة، وقلت لأحمد: أريد عمل أغنيه لابني في فرحه، على أنغام أغنيه الشاب خالد، ووصَّلني بكاتب الأغاني أحمد المليجي، وكان مُصِرّ وقتها أن يكون إيقاع الأغنية شعبي، ورفضت، بحكم إن ابني جامعة أمريكية، وأصدقائه سيحضروا زفافه، فكنت عاوزه حاجه شيك".

وأكملت: "وبالفعل تم كتابة الأغنيه على نفس الإيقاع الذي أريده، وعملنا ورشة عمل، وأضفت للأغنيه أجزاء من عندي، عن عدم حب ابني للسبانخ والبسلة، وأضفت ابني عماد الغالي، وموضوع الزمالك، لأني مجرباه مع باباه، لو اتغلب الزمالك يعاملني في البيت كأني أنا المدرب".