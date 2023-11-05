انت الان تتابع خبر اول تعليق من محمد سلام على بيومي فؤاد بسبب مسرحي "زواج اصطناعي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الفنان محمد سلام، على تصريحات الفنان بيومي فؤاد، بعد انسحابه من العرض المسرحي "زواج اصطناعي" وذلك عبر تصريحات صحفية ل.

وقال: أنه لم يسمع أو يرى أي تصريحات من بيومي فؤاد تتعلق به. بالرغم من هذه الشائعات، إلا أنه لم يتم توفير دليل يثبت صحة تلك التصريحات، وقد تعرض بيومي فؤاد لإنتقادات كبيرة على موقع اكس "تويتر سابقًا".

وكانت تداولت أخبار تفيد بهجوم من الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام خلال عرض مسرحيته "زواج اصطناعي". ومع ذلك، يجب أن نلقي الضوء على أن الفيديو الذي تم تداوله قد تم اقتصاص جزء منه، حيث قال بيومي فؤاد: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي".

الجدير بالذكر أن أعلن الفنان محمد سلام، عن إنسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.