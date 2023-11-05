نشوى مصطفى تتصدر التريند بسبب البنزين وقطع الكهرباء

القاهرة - محمد ابراهيم - لهذا السبب تتصدر نشوي مصطفى تريند جوجل وتواجد اسمها ضمن قائمة “تريند” موقع X، وذلك بعد حديثها وانفعلها على الهواء في برنامجها بنت البلد عبر قناة ten، عن زيادة البنزين وقطع الكهرباء استياء البعض منها، وتفاعل الجمهور مع حديثها بين مؤيد لكلامها ومعارض له، مع تداول فيديو من الحلقة وهي تكشف عن رأيها في أزمة انقطاع الكهرباء.

تصريحات نشوي مصطفى عن زيادة الاسعار وازمة انقطاع الكهرباء

قالت نشوى مصطفى: البنزين زاد لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، المفروض أنت تقوله مش عاوز.. إيه يعني الكهرباء تقطع ساعتين تلاتة في اليوم، لأ اقطع 12 ساعة في اليوم بس أنا فوق العدو مش هيكسرني ومش هيذلني.. الناس اللي بيقولوا الكهربا قاطعة بدال الساعة ساعتين، حتى لو قطعت 24 ساعة بس تبقى في بيتك متأمن مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يغتصب بنتك ومراتك ووالدتك، فالحمد لله نستحمل إحنا صحاب البلد دي ويا رب احميها واحرسها.

برنامج "بنت البلد"

برنامج "بنت البلد" الفنانة نشوى مصطفى، يعرض من الثلاثاء إلى الخميس عبر قناة Ten، وتستضيف فيه العديد من نجوم الفن، والنماذج المشرفة.

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل خليجي يحمل اسم اللي نحبهم، من تأليف مرعي حليان، ومن إخراج باسم شعبو، بطولة من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، حول سيدة مصرية تتزوج إماراتي والتي تحاول إقامة مشروعات إنتاجية ولكن يتم الاحتيال عليها ! احداث مثيرة ومشوقة في مسلسل اللي نحبهم جودة عالية ودون اعلانات عدة سيرفرات للمشاهدة على موقع شوف نت.

كما شاركت فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه، يتناول العمل قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).



أبطال فيلم شاومينج

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، توني ماهر، من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم قصص مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير.