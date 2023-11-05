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أحمد جودة - القاهرة - "التفاصيل كاملة".. معركة والدة مي عز الدين مع المرض.. أعلنت الفنانة مى عز الدين عن أزمة صحية تعرضت لها والدتها، حيث أفادت مي عز الدين بأن والدتها تعاني من قصور في وظائف الكلى منذ فترة، وتحتاج إلى علاج سريع.

وفي لقاء على برنامج "ET بالعربي"، أفادت مى عز الدين بأن مرض والدتها استدعى قرارًا سريعًا قبل سفرها إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي".

"التفاصيل كاملة".. معركة والدة مي عز الدين مع المرض

وتابعت: "وتم اقتراح حلًا وجهازيًا: الأول كان زرع الكلى والثاني كان غسيل الكلى، وبعدها تم اتخاذ قرار باللجوء إلى غسيل الكلى بالتشاور مع الأطباء من قبل مي عز الدين، وقد أُجري هذا الإجراء للمرة الأولى قبل سفرها بأيام قليلة، وتكررت هذه العملية عدة مرات أثناء تواجدها في السعودية، وأشارت إلى أن والدتها حاليًا تتمتع بحالة صحية جديدة.

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ما هو مرض الكلى المزمن؟

الفشل الكلوي هو مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى تعطل وظائف الكلى، حيث لا تستطيع الكلى تصفية الفضلات من الدم بشكل صحيح، وهذا التراكم يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وفي حال تقدمت هذه الأمراض، قد تصل إلى مرحلة الفشل الكلوي التام، حيث يصبح من الضروري إجراء جلسات دورية لغسيل الكلى للتخلص من الفضلات في الجسم.

ما أعراض أمراض الكلى المزمن؟

قد لا تظهر على المريض الذي يعاني من مشاكل في الكلى أي أعراض في البداية، حيث يتمتع الجسم بالقدرة على التكيف مع انخفاض كفاءة الكلى، ويتم اكتشاف حالات الإصابة المبكرة بالمصادفة عادةً خلال إجراء فحوصات روتينية مثل تحاليل الدم أو فحص عينة من البول.

لكن مع مرور الوقت، قد تظهر على المريض بعض الأعراض مثل تورم الأطراف، نقص في معدل التبول، أو صعوبة في التنفس.

"التفاصيل كاملة".. معركة والدة مي عز الدين مع المرض

ويعد التشخيص المبكر أمرًا مهمًا لإنقاذ وعلاج الكلى، ومنع تطور الحالة إلى مرحلة الفشل الكلوي الكامل، إذا لم يتم اكتشاف المرض في وقت مبكر، قد يظهر مع مرور الوقت مجموعة من الأعراض مثل الأرق المستمر، الإحساس بالتعب، تورم العينين، الصداع، جفاف الجلد، تشنجات العضلات، وظهور الدم في البول، بالإضافة إلى أعراض أخرى.

أسباب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

يوجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، من بينها:-

•أولًا: أمراض السكري من النوع الأول •ثانيًا: ارتفاع ضغط الدم.

•ثالثًا: خلل في أجزاء من الكليتين مثل:

- التهاب كبيبات الكلية.

- التهاب الكلية الحبيبي.

•رابعًا: مرض التكيس الكلوي.

•خامسًا: انسداد المجرى البولي.