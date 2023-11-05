نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاربت العدوان الإسرائيلي.. تاريخ الأفلام المصرية ودعمها للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا ما كانت القضية الفلسطينية والدعم لها حاضرة بقوة في الأفلام المصرية، وهذا يظهر جليًا في مشاهد ما زالت تراود الذهن حتى الآن. في هذا التقرير، سنسلط الضوء على أهم الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية وأثرت في نفوس المشاهدين.

"فيلم باب الشمس"



يعد هذا الفيلم من إخراج يسرى نصر الله وقدم ملحمة فازت بجوائز عديدة في المهرجانات الفنية، حيث قدم صورًا لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش داخل المخيمات.

" الناصر صلاح الدين"



يعتبر هذا الفيلم من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، حيث أبرز أهمية القدس عبر التاريخ والصراع المستمر حولها. وقد بقيت كلمات أحمد مظهر في هذا الفيلم خالدة، خاصة عبارته "أورشليم أرض عربية".

"فيلم السفارة في العمارة"



يبدأ الفيلم بالزعيم عادل إمام وعلى الرغم من طابعه الكوميدي، إلا أنه ناقش قضية فلسطين كما هو الحال في أفلام الزعيم الأخرى. استعرض الفيلم نظرة المصريين والعالم العربي للقضية الفلسطينية وأظهر بسالة المقاومة في وجه الاحتلال.

" فيلم أصحاب ولا بيزنس"



يعتبر هذا الفيلم من الأعمال التي تركت أثرًا في جميع الأجيال، حيث سلط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال رحلة توثيقية قادها الفنانون المصريون، كما كشف شجاعة المقاومة ضد الاحتلال.

"أفلام هنيدي "



في أفلامه "همام في أمستردام" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لم يتجاهل الفنان محمد هنيدي القضية الفلسطينية. ظهرت القضية في مشهد حرق العلم الإسرائيلي في إحدى الجامعات الأمريكية، وفي مشاهد أخرى توضح الصراع العربي الإسرائيلي بأسلوب هنيدي والفنان أيمن الشيوي.

هذه الأفلام لها تأثير كبير ومستمر في نقل قضية الشعب الفلسطيني والتعبير عن الصراع والمقاومة.